СБУ задержала вражескую агентку в Донецкой области - ею оказалась 67-летняя жительница Лимана, которая работала на российскую военную разведку (ГРУ) и ждала захвата города.

Подробности сообщили в СБУ.

По заданию окупантов, женщина обследовала окрестности прифронтового Лимана, где собирала информацию о локациях Сил обороны. Особое внимание она уделяла расположению укрепленных районов и огневых позиций украинских войск, принимавших участие в боевых действиях на Лиманском направлении.

Собранная разведка требовалась россиянам для планирования последующих боевых операций и продвижения в глубь Донбасса. Кроме этого, агент регулярно докладывала российскому куратору о последствиях вражеских обстрелов по городу и прилегающих территориях.

Контрразведка СБУ обнаружила изменницу, задокументировала ее преступную деятельность и задержала. Также был проведен комплекс мер по защите позиций украинских войск. Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон, содержащий доказательства ее связи с российскими спецслужбами.

По данным следствия, россияне вышли на агентку из-за ее знакомых в России, которые поддерживают войну против Украины и сотрудничают с ГРУ. После вербовки она контактировала с российскими оккупантами из-за «связного» боевика, который воюет на востоке Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.