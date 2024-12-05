Нацполиция разоблачила членов организованной группы, которые фабриковали выводы ВЛК и переправляли военнообязанных через государственную границу.

Подробности раскрыла пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны было разоблачено и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, работнику РТЦК и СП г. Киева, а также гражданскому лицу.

По данным следствия, бывший сотрудник столичного военкомата организовал преступную схему переправки военнообязанных через границу. Он привлек к этой схеме действующего работника РТЦК и врача городской больницы. Оказалось, что сотрудник столичного военкомата был уже ранее судим за коррупционные преступления.

Медик предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК помогал проходить военно-врачебную комиссию. Благодаря таким действиям подозреваемых, военнообязанные мужчины получали возможность уехать за границу.

В результате досудебного расследования были задокументированы четыре случая предоставления «услуг» подозреваемыми. Один из клиентов, используя заключение ВЛК и временное удостоверение, подтверждающее исключение из учета, пересек государственную границу Украины.

Стоимость этих услуг составляла от 6 до 12 тысяч. долларов США за одного человека.

Всем трем подозреваемым инкриминируется пособничество в уклонении от мобилизации. Кроме того, врачу предъявлено обвинение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, а бывшему сотруднику военкомата – за помощь в переправке лиц через границу и получение неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченного лица.

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