Он использовал карту для покупок в нескольких заведениях, в частности в алкогольном магазине, гастрономии, кафе-магазине, аптеке и кафе.

В Киеве судили мужчину, который совершал покупки с помощью чужой банковской карты , найденной на улице.

Об этом сообщается в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в июле 2023 года, когда мужчина обнаружил на земле карту "monobank". Он не пробовал найти владельца и забрал ее себе впоследствии. кафе.

В общей сложности, со счета пострадавшего было израсходовано более 2000 гривен. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и попросил о более мягком наказании.

Суд признал мужчину виновным в мелкой краже и назначил ему наказание в виде одного года пробационного надзора. Кроме того, его обязали возместить материальный ущерб в размере 2056 гривен и моральный ущерб - 1000 гривен.

Также Politeka писала о том, что клиентка ПриватБанк заметила, что с ее карты было списано 382 404 гривны, и считает, что это произошло из-за ненадлежащего обеспечения безопасности со стороны ПриватБанка.

Она утверждает, что ПриватБанк не принял достаточные меры для охраны банковской тайны и защиты доступа к ее счету, что позволило посторонним лицам осуществить несанкционированное списание средств. Женщина обратилась в банк с требованием вернуть эту сумму.

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