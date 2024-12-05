Она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала действующую на Черниговщине агентку российской военной разведки и пыталась корректировать удары РФ по Чернигову.

Об этом сообщили в СБУ. По материалам дела, задержанная женщина была причастна к корректировке воздушных атак врага.

Как выяснила военная контрразведка СБУ, именно по ее указанию российские войска совершили два авиаудара по Чернигову ракетами Х-59 в начале ноября этого года.

Предательницей оказалась местная жительница, которую российская ГРУ завербовала из-за антиукраинских высказываний в российских Телеграмм-каналах. Для дальнейших корректировок вражеские спецслужбы приказали ей установить скрытую видеокамеру вблизи стратегических объектов.

С помощью замаскированной видеокамеры враг планировал отслеживать расположение украинской ПВО и фиксировать последствия авиаударов. Однако военная контрразведка СБУ предотвратила это, задержав злоумышленницу вблизи ее дома в Чернигове.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.