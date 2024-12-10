Для потребителей других компаний цена может варьироваться от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Стоимость газа для бытовых потребителей остается стабильной в течение нескольких сезонов, в частности и тариф от Нафтогаза, однако следует помнить, что некоторые украинцы пользуются услугами других поставщиков.

В Нафтогазе рассказали , изменится ли тариф на газ для бытовых потребителей.

Что ожидать от тарифа на газ

Тариф на газ для домохозяйств остается неизменным до завершения отопительного сезона, то есть до мая 2025, сообщает Нафтогаз.

«В условиях войны и сложной экономической ситуации мы должны поддерживать украинцев. Наша компания поставляет газ более 12 миллионов семей, и мы гарантируем им стабильность поставок и фиксированную цену на газ в год вперед», – отмечает Алексей Чернышев, руководитель группы "Нафтогаз".

Он также отметил, что тариф на газ от "Нафтогаза" остался на уровне 7,96 гривны за кубометр. Для потребителей других компаний цена может варьироваться от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Также Politeka писала , что украинцы могут получить до 100% скидки на коммуналку: несколько категорий имеют на это право.