Заяву можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою, через виконавчі органи місцевого самоврядування, військові адміністрації або ЦНАПи.

Держава передбачила пільги на оплату комунальних послуг для окремих категорій українців.

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій отримують 75% знижки, учасники війни – 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни – 100%, а члени сімей загиблих – 50%.

Знижки поширюються на низку комунальних послуг, включаючи управління багатоквартирними будинками, постачання та розподіл природного газу, електроенергії, гарячої води, теплової енергії для опалення, централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення сміття, а також придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для оформлення пільги необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду. Заяву можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ, надіслати поштою, через виконавчі органи місцевого самоврядування, військові адміністрації або ЦНАПи. Крім того, є можливість подання заяви онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний додаток.

Для отримання знижки потрібно надати документ, що підтверджує право на пільгу, наприклад, посвідчення учасника бойових дій, паспорт і обліковий номер реєстраційної картки платника податків. У заяві також слід вказати реквізити організацій, які надають послуги, та особові рахунки.

Такі пільги дають змогу суттєво зменшити фінансове навантаження для громадян, які мають право на їх отримання.

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