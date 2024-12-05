Один из клиентов сообщил, что с его карты "Ощадбанка" был осуществлен перевод 5000 гривен без его разрешения.

Клиенты государственного "Ощадбанка" сообщают о случаях несанкционированных снятий значительных сумм с их банковских карт.

Один из пострадавших рассказал на портале "Минфин" , что средства были сняты с его счета без его ведома, а обращение в банк не дало результатов.

Один из клиентов сообщил, что с его карты "Ощадбанка" был осуществлен перевод 5000 гривен без его разрешения. Мужчина заявил, что не проводил никаких операций, что вызвало у него беспокойство по поводу безопасности его банковского счета.

"Сегодня утром мне поступило сообщение в приложении Ощадбанка, что 5 тыс. с моей карты было переведено. Никаких операций я не делал, средства не перечислял", - написал клиент государственного "Ощадбанка".

Клиент "Ощадбанка" добавил, что обратился в банк, но не получил должной помощи.

"В отделении банка и на горячей линии мне не помогли, посоветовали только обратиться в полицию. Почему мне не приходили смсдля подтверждения? Почему банк не помогает в разрешении ситуации?" – поделился мужчина. Официального ответа от "Ощадбанка" он так и не получил.

Другие пользователи предположили, что к счету могли получить доступ мошенники, в частности, через подозрительные ссылки в социальных сетях или сообщениях.

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