Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали двух несовершеннолетних агентов российских спецслужб, привлеченных к террористической деятельности.

Как сообщили в СБУ, 28 ноября этого года они совершили теракт в Вышгородском районе Киевщины.

По заданию российских спецслужб молодые злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство возле здания местного райотдела полиции. К счастью, жертв не было.

Оба подозреваемых задержали «по горячим следам». Оказалось, что это двое 14-летних ребят из местного сообщества, которых вербовали через телеграмм-каналы, предлагающие быстрый заработок.

Для совершения преступления они использовали самодельную взрывчатку, замаскированную под термос, которую нашли в тайнике на Киевщине. Операция была спланирована так, чтобы усилить разрушительный эффект взрыва: устройство было начинено гайками и болтами.

Кроме того, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон рядом с местом взрыва, чтобы транслировать случившееся в реальном времени. Для дистанционного подрыва они использовали другой мобильный телефон со специальной программой, полученной от российских кураторов.

Все действия террористов координировал представитель российских спецслужб, маскировавшийся под аккаунт девушки и обещавший ребятам деньги за выполнение задания. Однако обещанные деньги из России они так и не получили.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и другие доказательства террористической деятельности в пользу страны-агрессора.

Следователи СБУ объявили подозрение задержанным по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Несмотря на их юный возраст, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления.

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