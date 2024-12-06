В Украине изменились правила электронных банковских платежей – теперь они будут выполняться менее чем через 10 секунд – однако не во всех банках.

Об этом сообщили в Нацбанке. В Национальный банк присоединились еще 10 финансовых учреждений, в которых позволяют осуществлять мгновенные транзакции.

Нацбанк Украины

Национальный банк сообщил, что внедрение новой системы имеет несколько важных преимуществ:

  • Инновационность – внедренная функциональность мгновенных переводов, что является важным шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины;
  • Прозрачность – четкие условия для всех участников СЭП и их клиентов;
  • Доступность – возможность производить платежи в любое время.

Новая система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и подключен к ней ряд банков, небанковских платежных сервисов и Государственная казначейская служба Украины. К функционалу мгновенных платежей присоединились:

  • Национальный банк Украины
  • Сбербанк
  • Креди Агриколь
  • Скай Банк
  • Банк "Клиринговый Дом"
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Европейский Промышленный Банк
  • Смысл Банк
  • Альтбанк
  • Идея Банк

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Все участники СЭП со временем получат возможность реализовать мгновенные переводы, что позволит клиентам пользоваться быстрыми и качественными платежными услугами. Главной особенностью новой системы является скорость транзакций, не превышающая 10 секунд, а также максимальная сумма одной операции составляет 100 тыс. грн.

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