В Украине изменились правила электронных банковских платежей – теперь они будут выполняться менее чем через 10 секунд – однако не во всех банках.
Об этом сообщили в Нацбанке. В Национальный банк присоединились еще 10 финансовых учреждений, в которых позволяют осуществлять мгновенные транзакции.
Национальный банк сообщил, что внедрение новой системы имеет несколько важных преимуществ:
- Инновационность – внедренная функциональность мгновенных переводов, что является важным шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины;
- Прозрачность – четкие условия для всех участников СЭП и их клиентов;
- Доступность – возможность производить платежи в любое время.
Новая система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и подключен к ней ряд банков, небанковских платежных сервисов и Государственная казначейская служба Украины. К функционалу мгновенных платежей присоединились:
- Национальный банк Украины
- Сбербанк
- Креди Агриколь
- Скай Банк
- Банк "Клиринговый Дом"
- Укрэксимбанк
- Укрсиббанк
- Европейский Промышленный Банк
- Смысл Банк
- Альтбанк
- Идея Банк
Все участники СЭП со временем получат возможность реализовать мгновенные переводы, что позволит клиентам пользоваться быстрыми и качественными платежными услугами. Главной особенностью новой системы является скорость транзакций, не превышающая 10 секунд, а также максимальная сумма одной операции составляет 100 тыс. грн.
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