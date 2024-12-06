Новая система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и подключен к ней ряд банков.

В Украине изменились правила электронных банковских платежей – теперь они будут выполняться менее чем через 10 секунд – однако не во всех банках.

Об этом сообщили в Нацбанке. В Национальный банк присоединились еще 10 финансовых учреждений, в которых позволяют осуществлять мгновенные транзакции.

Национальный банк сообщил, что внедрение новой системы имеет несколько важных преимуществ:

Инновационность – внедренная функциональность мгновенных переводов, что является важным шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины;

– внедренная функциональность мгновенных переводов, что является важным шагом в развитии платежной инфраструктуры Украины; Прозрачность – четкие условия для всех участников СЭП и их клиентов;

– четкие условия для всех участников СЭП и их клиентов; Доступность – возможность производить платежи в любое время.

Новая система работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и подключен к ней ряд банков, небанковских платежных сервисов и Государственная казначейская служба Украины. К функционалу мгновенных платежей присоединились:

Национальный банк Украины

Сбербанк

Креди Агриколь

Скай Банк

Банк "Клиринговый Дом"

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Европейский Промышленный Банк

Смысл Банк

Альтбанк

Идея Банк

Все участники СЭП со временем получат возможность реализовать мгновенные переводы, что позволит клиентам пользоваться быстрыми и качественными платежными услугами. Главной особенностью новой системы является скорость транзакций, не превышающая 10 секунд, а также максимальная сумма одной операции составляет 100 тыс. грн.

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