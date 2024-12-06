Инцидент произошел после того, как гражданин, прошедший медицинскую комиссию, не согласился с выводом о пригодности к службе.

Произошел конфликт между военнообязанным и работником ТЦК из-за решения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности мужчины к службе.

Об этом сообщил Полтавский военкомат на своей официальной странице в Facebook.

Инцидент произошел после того, как гражданин, прошедший медицинскую комиссию, не согласился с выводом о своей пригодности к службе из-за близорукости "минус" 6 диоптрий. Согласно приказу Министерства обороны №402, этот уровень близорукости не является основанием для признания человека непригодным к службе.

Недоволен таким решением, мужчина выразил свое возмущение в коридоре ТЦК, что, по словам представителей военкомата, привело к конфронтации и препятствованию работе ВЛК. Сотрудник ТЦК пытался успокоить посетителя, однако использовал нецензурную лексику и угрозы.

"Я тебя завтра отправлю в Гондурас, тебя в Гондурасе в палатке прирежут. Сейчас выколю тебе глаз ручкой, вообще глаза не будет", - заявил работник ТЦК.

В военкомате признали поведение своего работника недопустимым, в частности, из-за нарушения статьи 49 Устава внутренней службы ВСУ. Они также отметили, что в социальных сетях распространена только часть видео инцидента, не отражающая всех обстоятельств.

Военкомат осудил действия работника, подчеркнув, что он не уважал достоинство гражданина, не продемонстрировал высокую культуру общения и забыл, что его поведение влияет на имидж Вооруженных сил Украины. В ТЦК пообещали провести служебное расследование этого случая.

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