Анатолий Леоненко на псевдоним "Буйвол", который в 18 лет подписал контракт с полком "Азов" и в 20 встретил первые бои в Мариуполе, высказал скептическое мнение по поводу мобилизации женщин.

Это стало темой обсуждения во время разговора Анатолия с журналисткой на YouTube-канале ТСН .

23-летний боец, потерявший ногу, откровенно поделился своим военным опытом и объяснил, почему не поддерживает мобилизацию женщин в Вооруженные силы Украины.

"Если у нас женщины будут так же служить, как в американской армии, в Израиле, я буду нормально к этому относиться. Но если наши женщины будут так служить, как сейчас, то нет", - заявил "Буйвол".

В то же время он подчеркнул, что не имеет в виду всех женщин-военнослужащих, приводя пример Наталии Грабарчук — бывшей воспитательницы детсада, успешно сбившей российскую ракету с помощью ЗРК.

"Не все. Но их мало. Вот та женщина, которая недавно сбила ракету с ЗРК... Сколько женщин способны "вывезти" то, что не могут мужчины?.. Женщин, способных "вывезти" войну, может появиться одна" на десятерых, а может и вообще никакой не быть", - добавил Анатолий Леоненко.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период повестки могут получать не только военнообязанные мужчины, но и женщины.

Это касается женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

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