Ветеран ВСУ Анатолий Леоненко, известный по псевдониму "Буйвол", поделился, что его пенсии не хватает даже для аренды однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом в Киеве.
Об этом военный рассказал в интервью для ТСН.
Ветеран ВСУ Анатолий Леоненко отметил: "Не буду говорить размер пенсии, не хочу, но если ты живешь в Киеве и снимаешь однокомнатную квартиру без ремонта – тебе хватит. Если однокомнатную с евроремонтом уже не хватит. А если у тебя еще есть машина или жена с детьми, то, прошу прощения, этой пенсией можно что-то подтереть и выбросить".
Леоненко также подчеркнул важность поддержки ветеранов со стороны государства для их адаптации к гражданской жизни.
"Если этим вопросом быстро не заняться, то люди скоро уже будут выходить на митинги. Ветераны не так терпеливы, как гражданские люди", — отметил он.
Также Анатолий Леоненко на псевдоним "Буйвол", в 18 лет подписавший контракт с полком "Азов" и в 20 встретивший первые бои в Мариуполе, высказал скептическое мнение относительно мобилизации женщин.
Напомним, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 5816 гривен в месяц, а минимальная – 2361 гривна. Однако некоторые пенсионеры могут претендовать на более высокие выплаты.
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