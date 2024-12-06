Леоненко также подчеркнул важность поддержки ветеранов со стороны государства для их адаптации к гражданской жизни.

Ветеран ВСУ Анатолий Леоненко, известный по псевдониму "Буйвол", поделился, что его пенсии не хватает даже для аренды однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом в Киеве.

Об этом военный рассказал в интервью для ТСН.

Ветеран ВСУ Анатолий Леоненко отметил: "Не буду говорить размер пенсии, не хочу, но если ты живешь в Киеве и снимаешь однокомнатную квартиру без ремонта – тебе хватит. Если однокомнатную с евроремонтом уже не хватит. А если у тебя еще есть машина или жена с детьми, то, прошу прощения, этой пенсией можно что-то подтереть и выбросить".

Леоненко также подчеркнул важность поддержки ветеранов со стороны государства для их адаптации к гражданской жизни.

"Если этим вопросом быстро не заняться, то люди скоро уже будут выходить на митинги. Ветераны не так терпеливы, как гражданские люди", — отметил он.

Также Анатолий Леоненко на псевдоним "Буйвол", в 18 лет подписавший контракт с полком "Азов" и в 20 встретивший первые бои в Мариуполе, высказал скептическое мнение относительно мобилизации женщин.

Напомним, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 5816 гривен в месяц, а минимальная – 2361 гривна. Однако некоторые пенсионеры могут претендовать на более высокие выплаты.

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