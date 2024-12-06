Операцию по разоблачению врага проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

СБУ задержала агентку российской военной разведки, корректировавшую авиаудары российской федерации по позициям военных ВСУ под Временным Яром.

Подробности сообщили в СБУ.

Спецслужбы обнаружили, что женщина шпионила за местонахождением украинских сил обороны и передавала информацию для корректировки авиаударов российских войск. Согласно материалам дела, задержанная – 51-летняя безработная из Константиновки, которую российские спецслужбы завербовали летом этого года.

Агентство пыталось выявить и передать российским войскам локации укрепленных позиций и артиллерии украинских сил, ведущих бои во времена Яр. Целью РФ была задача авиаударов по этим подразделениям, чтобы ослабить оборону города. Однако контрразведка СБУ вовремя обнаружила враждебные намерения и задержала агента на месте его жительства. Одновременно был проведен ряд мер по защите подразделений ВСУ.

Во время обыска у задержанной были обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон, содержащие доказательства ее сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности выдвинули подозрение задержанному по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию по разоблачению врага проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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