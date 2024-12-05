Стоимость популярных продуктов , таких как гречка и рис, снова поднялась на фоне общей экономической ситуации в стране.

Об этом пишет 24 канал . В частности, цена на гречку выросла с 31,29 грн. за килограмм до 33,02 грн. за килограмм. Такой скачок цен зафиксировали в популярных магазинах. К примеру, в сети Metro гречка стоит 31,90 грн за килограмм, у Novus — 32,29 грн, у Auchan — 27,90 грн, а у Megamarket цена достигла 40,00 грн за килограмм. По всей видимости, цены варьируются в зависимости от торговой сети, но в целом наблюдается рост.

Не менее интересна ситуация с рисом. Пропаренный рис подорожал с 67,25 до 72,85 грн за килограмм. При этом цена круглого риса осталась стабильной – 69,47 грн, а вот длинный рис стал дешевле на несколько копеек и стоит 58,20 грн за килограмм.

Повышение стоимости круп является следствием различных экономических факторов, в частности роста стоимости энергоресурсов, логистических затрат и общеэкономической нестабильности.

Ранее Politeka также писала, что в Украине заметно подорожали тепличные огурцы и одной из основных причин является снижение объемов импортной продукции на рынке. Производители овощей продают продукцию на 33% дороже, чем год назад, и есть вероятность, что цены останутся высокими в ближайшее время.

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