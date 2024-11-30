Виробники тепличних огірків в Україні наразі продають продукцію на 33% дорожче, ніж рік тому, і є ймовірність, що ціни залишаться високими найближчим часом.

В Україні помітно подорожчали тепличні огірки, і однією з основних причин є зниження обсягів імпортної продукції на ринку.

Про це інформує EastFruit.

Згідно з повідомленням аналітиків проекту EastFruit, на кінець листопада оптові ціни на тепличні огірки в Україні коливалися від 90 до 120 грн/кг (2,19-2,92 дол/кг) залежно від сорту, якості та обсягу партії. Це вище порівняно з минулим тижнем, коли ціни коливалися в межах 70-100 грн/кг (1,7-2,43 дол/кг).

Експерти відзначають, що імпорт тепличних рослин значно зменшився, що призвело до дефіциту та підвищеного попиту, що, у свою чергу, впливає на ціни. Виробники тепличних огірків в Україні наразі продають продукцію на 33% дорожче, ніж рік тому, і є ймовірність, що ціни залишаться високими найближчим часом. Стабільність на ринку може гарантувати лише збільшення великих імпортних поставок.

Ціни на огірки в українських супермаркетах

Ціни на огірки також зросли і в супермаркетах. За останні кілька днів вартість продукту збільшилася на 5-10 грн/кг.

На сьогоднішній день ціни на огірки в мережах супермаркетів виглядають наступним чином:

Варус — 109,90 грн/кг;

Сільпо — від 119,90 до 169,00 грн/кг;

Ашан — 114,90 грн/кг;

АТБ — 104,99 грн/кг;

METRO — 159,90 грн/кг.

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