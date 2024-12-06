Между тем, действующая система оплаты труда государственных служащих не способствует привлечению молодежи к карьере в органах власти.

В Украине глава Пенсионного фонда зарабатывает меньше, чем одна из его покровительниц - при этом его зарплата выше, чем у министерки социальной политики.

Согласно декларациям, с которыми ознакомились журналисты, Евгений Капинус, председатель правления ПФУ, получил 1 миллион 340 тысяч. грн за прошлый год, что в среднем составляет около 111,6 тыс. грн в месяц.

Для сравнения, министерша социальной политики Оксана Жолнович зарабатывала в среднем 96 тыс. грн в месяц.

Больше, чем Капинус, заработала его заместитель Ирина Ковашко, чья годовая зарплата составила 1 млн 543 тыс. грн, то есть около 128,6 тыс. грн. грн ежемесячно. Заместительница Капинуса Татьяна Король также заработала больше его — 1 млн 411 тыс. грн в год (117,6 тыс. грн в месяц). Александр Малецкий, заместитель председателя ПФУ по вопросам цифрового развития, получил 1 млн 385 тыс. грн за год, что равняется 115,5 тыс. грн. грн в месяц.

Между тем, действующая система оплаты труда государственных служащих не способствует привлечению молодежи к карьере в органах власти. К примеру, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, занимая одну из самых влиятельных должностей в стране, зарабатывал в среднем лишь 79 тыс. грн в месяц прошлого года.

В то же время, директор автобазы управления делами Верховной Рады Борис Богославец, который обеспечивает Стефанчука и его коллег транспортом, за тот же период в среднем зарабатывал 132,4 тыс. грн.

Источник: OBOZ.UA.

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