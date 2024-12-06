Виталий Лашта уже не в первый раз оказывается в эпицентре скандалов на Ковельщине.

Недавно на Волыни возник конфликт между священником УПЦ МП и местной женщиной, чей брат погиб во время войны.

Как сообщили местные СМИ, ранее этот священник уже попадал в скандал, когда оскорбил мать погибшего военного, сказав: "Ну и что, что погиб".

Инцидент произошел в селе Васильки Ковельского района. По словам очевидцев, священник Виталий Лашта препятствовал представителю проектной организации производить съемку земельного участка коммунальной собственности. На опубликованном видео видно, что во время конфликта священник ударил женщину в лицо, а затем набросился со пинками на других людей.

Как отмечается в постановлении о назначении и поручении проведения судебно-медицинской экспертизы, Лашта нанес удар кулаком в лицо Виктории Дидух, "в результате чего последняя получила телесные повреждения в виде убоя мягких тканей волосистой части головы".

Приверженцы священника УПЦ МП утверждают, что он стал жертвой провокации, а сам священник уверяет, что его избили.

Но это лишь оправдание, в которое трудно поверить, ведь это не первый случай, когда этот священник попадает в центр скандалов. В октябре 2023 года он оскорбил мать погибшего военного словами: "Ну и что, что погиб". Весной 2024 года во время конфликта он ударил священника ПЦУ в голову.

Источник: Ковель медиа.

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