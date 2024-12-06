По результатам следствия СБУ сообщила девушке о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины задержала агентку российской военной разведки, которая шпионила за оборонными объектами Чернигова, маскируя свою деятельность под поездки на такси.

Подробности сообщили в СБУ.

Злоумышленницей оказалась 16-летняя жительница города, которую российские спецслужбы привлекли к агентурной работе.

Для конспирации агент использовала такси, во время поездок по городу она фотографировала оборонные объекты и фиксировала геолокацию. После каждой поездки девушка возвращалась домой и посылала отчеты по необходимым данным своему российскому куратору, общаясь с ним через анонимные чаты.

Контрразведка СБУ обнаружила преступную деятельность агентки, задокументировала ее действия и задержала «с поличным», когда она фотографировала военный объект. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон с поличным.

По результатам следствия СБУ сообщила девушке о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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