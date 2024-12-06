Даже если владелец выгуливает собаку правильно, она может получить штраф за другие нарушения.

Владельцы собак несут ответственность за своих питомцев, особенно во время выгула на улице - существуют четкие правила, нарушение которых влечет административные штрафы.

О нарушении правил говорится в статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). К примеру, собаки больших пород, которые внесены в список опасных, должны гулять на поводке и с намордником.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), владельцы опасных собак обязаны держать их на поводке и в наморднике. Перечень таких пород определен постановлением №1164 и включает: акита-ину, овчарку, бульдога, бульмастифа, бультерьера, волкодава, добермана, кане-корсо, мастифа, ротвейлера и другие.

Если собаку без поводка и намордника выгуливают на улице, владелец может быть оштрафован на сумму от 170 до 340 грн (ст. 154 КУоАП). Для должностных лиц штраф составляет от 340 до 850 грн. При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается до 340-510 грн и 510-1 020 грн соответственно.

Даже если владелец выгуливает собаку правильно, она может получить штраф за другие нарушения. Например, за отказ убрать за животным после прогулки предусмотрен штраф от 170 до 340 грн. для физических лиц и от 340 до 850 грн. для должностных лиц.

Также следует обратить внимание на другие распространенные нарушения:

уничтожение зеленых насаждений - штраф от 170 до 510 грн;

нарушение правил благоустройства - штраф от 340 до 1 360 грн;

повреждение имущества посторонних лиц - штраф от 1700 до 3400 грн;

нападение на прохожего – штраф от 1 700 до 3 400 грн.

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