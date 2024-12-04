В российской Рязани могла быть атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет.

Так, в Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилево, в Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Рязань - удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ», - говорится в сообщении.

По его словам, в Новороссийске под удар попал порт, где страна-агрессор держит ракетоносители, атакующие Украину.

Возле авиабазы расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

Известно, что Новороссийск - ключевой порт Черноморского флота РФ, после поражения портов и кораблей в Крыму, в Новороссийск россияне перебазировали флот.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря в Новороссийске заявили о взрывах, мэр города сообщал о якобы работе ПВО.

Громко было в Рязани в районе авиабазы Дягилево, местные публиковали кадры взрывов. Россияне пожаловались на атаку дронов.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожили 24 украинских беспилотника.

К слову, украинские военные 19 ноября нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Военные Украины в ночь на 19 ноября впервые атаковали РФ дальнобойными ракетами ATACMS, известно, что удар был нанесен по объекту в Брянской области.

Как сообщили источники издания «РБК-Украина», цель на территории РФ была успешно поражена.

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