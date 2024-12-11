В среду, 11 декабря, Украину накроет циклон, который принесет с собой влажную, облачную погоду и опасные метеорологические явления.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а на западе и севере страны гололедица и налипание мокрого снега.

Захватящий Украину погодный фронт может привести к значительному усложнению дорожного движения. Водителям следует быть особенно осторожными из-за плохой видимости, обусловленной облачностью и осадками. На дорогах возможно образование гололеда, что увеличит риск аварийных ситуаций.

Температура воздуха в среду будет достаточно низкой. Как днем, так и ночью, температура будет оставаться около 0°C. Только к югу страны температура поднимется до +4…+9°C, а в Крыму ожидается даже +9…+12°C.

В Киеве 11 декабря прогнозируется дождь, постепенно перешедший в мокрый снег. В течение дня температура в столице будет держаться около нуля, что будет способствовать образованию скользкой дороги.

Однако уже с четверга, 12 декабря, осадки в Украине начнут уменьшаться, а температура немного снизится. В пятницу и субботу, 13-14 декабря, синоптики прогнозируют существенное похолодание до умеренных морозов. Однако, по словам Диденко, более теплая погода вернется уже с 15 декабря.

"Повытягивайте толстые шапки, а дома толстые носки - понадобятся. Более теплая погода восстановится с 15-го декабря", - подытожила синоптикиня.

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