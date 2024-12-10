Цей тиждень в Україні буде справжнім випробуванням для любителів стабільної погоди: синоптики попереджають про сильні перепади температури, дощі, хуртовини і навіть грози.

Причиною всіх цих погодних аномалій стане вплив циклонів з південного заходу Європи та атмосферних фронтів, які принесуть у країну нестабільну вологу погоду.

У понеділок, 9 грудня, на заході України очікуються дощі, які з переходом у мокрий сніг накриють Карпати. У високогір’ї також не обійдеться без хуртовин. В Одеській області дощ супроводжуватимуть грози, а на півдні та в Криму температура може піднятися до +13 градусів вдень. Водночас на півночі та сході України залишиться сухо. Вночі температура коливатиметься від -1 до +4 градусів.

10 грудня на всій території країни знову буде волога погода з дощами та мокрим снігом. На півдні очікуються грози, а в окремих регіонах — тумани. Температура повітря вночі — від -1 до +4 градусів, вдень +1+14 градусів, а на заході та півночі можливі сильні опади у вигляді мокрого снігу.

Середа, 11 грудня, принесе помірні дощі та мокрий сніг у більшості областей. Тільки захід країни буде вільний від опадів. Вітер буде змінювати напрямок, а температура коливатиметься в межах -1+7 градусів.

12 грудня на заході та півночі країни очікуються невеликі дощі з переходом у мокрий сніг. Ожеледиця на дорогах, особливо у західних та північних областях, створить додаткові труднощі. Вітер північно-західний, а температура повітря залишатиметься низькою — від -1 до +4 градусів.

13 грудня стане найбільш спокійним днем тижня, без опадів, однак на дорогах збережеться ожеледиця. Нічна температура знизиться до -5 градусів у Карпатах, а вдень не перевищить +2 градуси в більшості областей.

У суботу, 14 грудня, на заході очікуються сніг та дощ, а в неділю, 15 грудня, знову на всій території країни буде мокрий сніг та дощ, місцями — ожеледиця. Температурні коливання будуть значними: від -2 до +10 градусів.