Причиной всех этих погодных аномалий станет влияние циклонов с юго-запада Европы и атмосферных фронтов, которые принесут в страну нестабильную влажную погоду .
В понедельник, 9 декабря, на западе Украины ожидаются дожди, с переходом в мокрый снег накроют Карпаты. В высокогорье также не обойдется без метелей. В Одесской области дождь будут сопровождать грозы, а на юге и в Крыму температура может подняться до +13 градусов днем. В то же время, на севере и востоке Украины останется сухо. Ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов.
10 декабря по всей территории страны снова будет влажная погода с дождями и мокрым снегом. На юге ожидаются грозы, а в отдельных регионах туманы. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днем +1+14 градусов, а на западе и севере возможны сильные осадки в виде мокрого снега.
Среда, 11 декабря, принесет умеренные дожди и мокрый снег в большинстве областей. Только запад страны будет свободен от осадков. Ветер будет менять направление, а температура будет колебаться в пределах -1+7 градусов.
12 декабря на западе и севере страны ожидаются небольшие дожди с переходом в мокрый снег. Гололедица на дорогах, особенно в западных и северных областях, создаст дополнительные трудности. Ветер северо-западный, а температура воздуха остается низкой — от -1 до +4 градусов.
13 декабря станет самым спокойным днем недели, без осадков, однако на дорогах сохранится гололедица. Ночная температура снизится до –5 градусов в Карпатах, а днем не превысит +2 градуса в большинстве областей.
В субботу, 14 декабря, на западе ожидаются снег и дождь, а в воскресенье, 15 декабря, снова на всей территории страны будет мокрый снег и дождь, местами гололедица. Температурные колебания будут значительны: от -2 до +10 градусов.
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