Цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою - морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ - в подальші місяці погода теж змінюватиметься.

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на січень та лютий 2025 року.

Січень — найхолодніший місяць зими в Україні. Середня температура цього місяця очікується на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня, коли температура підніметься до +7°C, а найхолоднішим днем стане 25 січня, коли морози можуть досягти -18°C. Щодо опадів, то снігу в січні не очікується, а дощі можливі лише в період з 8 по 24 січня.

Лютий буде відносно прохолодним, із середньою температурою близько 0°C. Порівняно з минулим роком, цей лютий обіцяє бути на 4°C холоднішим за лютий 2024-го. На півдні країни та в Закарпатті температура може триматися в межах +1...–2°C, а на північному сході країни — від -3°C до -4°C. Опадів у лютому буде мало, однак вони не виключені.

Загалом погода цієї зими погода в Україні може кардинально відрізнятися від минулорічної. Очікуються морози до -20°C та хуртовини, повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін. Однак, на його думку, в грудні аномальних погодних явищ не слід очікувати.

Першу половину грудня характеризуватимуть температури в межах норми. Вночі температура в Україні коливатиметься від -3 до -5°C, а вдень — від -2 до +3°C, тобто будуть і плюсові температури.

Щедрін також зазначив, що на Різдво та Новий рік ми зустрічатимемо невеликий мороз: вдень температура буде близько -5°C по всій Україні, за винятком Півдня.

Джерело: ТСН.

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