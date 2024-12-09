В целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней.

В этом году погода в декабре в Украине ожидается переменной - морозы будут сменяться оттепелями, а снег будет часто переходить в дождь - в последующие месяцы погода тоже будет меняться.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на январь и февраль 2025 года.

Январь – самый холодный месяц зимы в Украине. Средняя температура месяца ожидается на уровне -5°C. Теплее всего будет 31 января, когда температура поднимется до +7°C, а самым холодным днем ​​станет 25 января, когда морозы могут достичь -18°C. Что касается осадков, снега в январе не ожидается, а дожди возможны только в период с 8 по 24 января.

Февраль будет относительно прохладным, со средней температурой около 0°C. 2°C, а на северо-востоке страны от -3°C до -4°C.

В целом погода зимой погода в Украине может кардинально отличаться от прошлогодней. Ожидаются морозы до -20°C и метели, сообщил народный синоптик Станислав Щедрин. Однако, по его мнению, в декабре аномальных погодных явлений не следует ожидать.

Первую половину декабря будут характеризовать температуры в пределах нормы. Ночью температура в Украине будет колебаться от -3 до -5°C, а днем ​​от -2 до +3°C, то есть будут и плюсовые температуры.

Щедрин также отметил, что на Рождество и Новый год мы будем встречать небольшой мороз: днем ​​температура будет около -5°C по всей Украине, за исключением Юга.

Источник: ТСН.

Последние новости Украины:

По графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК посоветовали украинцам, как действовать.

Свет снова выключают: украинцам ответили, сколько еще могут остаться отключения.

Жители квартир могут заменить генератор: как правильно рассчитать мощность "экофлоу", чтобы быть со светом.