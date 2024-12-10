Такие высказывания были квалифицированы как оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

В Чернигове пенсионерка оправдывала агрессию России в частных разговорах с соседкой, поэтому суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Женщина, являющаяся уроженкой Кемерово в российской федерации, во время общения с соседкой 26 июня 2023 года оправдывала российскую агрессию. Она использовала риторические вопросы, в частности: "Кто начал первым обстреливать Донбасс? Россия?" и другие намеки, имевшие скрытое содержание, в частности: «Вы же начали обстреливать Донбасс» и «Я не знаю, кто говорит, но на Донбасс напала Украина». Такие высказывания были квалифицированы как оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Позже в конце октября пенсионерка заключила соглашение с прокурором, признала свою вину и согласилась на наказание.

Суд рассмотрел дело и утвердил соглашение о признании вины женщины, назначив ему два года лишения свободы. Однако, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, женщину освободили от прохождения наказания с испытательным сроком на один год при условии, что она не совершит нового уголовного правонарушения. Кроме того, пенсионерка должна выплатить 12116 грн 48 коп. государству за расходы на экспертизу.

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