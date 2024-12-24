Все необходимые операции можно будет совершить без перебоев во время праздников.

Национальный банк Украины определил режим работы банковской системы и системы электронных платежей на зимние праздники, охватывающие конец 2024 и начало 2025-го.

Как пишет 24 канал со ссылкой на НБУ, система электронных платежей будет работать без остановок круглосуточно в течение всех праздничных дней. Это означает, что переводы, платежи и другие финансовые операции будут возможны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В то же время Нацбанк учел обращение Государственной казначейской службы Украины и установил ограничения для этого учреждения. В частности, на 30 декабря 2024 года СЭП будет работать в штатном режиме, но платежи в иностранной валюте через НБУ и "Укрэксимбанк" будут ограничены и будут производиться только до 13:00. Расчеты по государственному долгу в национальной валюте будут производиться до 16:00.

31 декабря 2024 и 1 января 2025 система СЕП продолжит работать в обычном режиме 24/7, но также не будет принимать платежные и информационные сообщения от Государственной казначейской службы. Все остальные банковские операции и функции валютного рынка Украины, депозитарий НБУ и другие системы Нацбанка будут работать без изменений.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что банки должны подготовить свои кассы и банкоматы к праздникам, обеспечив их достаточным количеством наличных денег разных номиналов, чтобы избежать неполадок и обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.

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