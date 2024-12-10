Він уточнив механізм нарахування кешбеку та розповів, як відбувається процес.

В "Ощадбанку" прокоментували новину про можливе розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек".

Представники банку запевнили, що персональні дані клієнтів, які не стосуються програми, не будуть передаватись державним органам.

Заяву зробив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram. Він уточнив механізм нарахування кешбеку та розповів, як відбувається процес:

Щодня Міністерство цифрової трансформації надсилає список торгових закладів, які беруть участь у програмі.

Банки передають Міністерству інформацію про транзакції, що стосуються зазначених точок продажу, не передаючи даних про інші операції.

Мінцифри порівнює ці покупки з переліком товарів, які беруть участь у програмі, та розраховує суму кешбеку.

Наумов наголосив, що чутки про порушення конфіденційності не відповідають дійсності.

Також він нагадав, як отримати проблему "Нацкешбек" в Ощадбанку. Для цього потрібно:

У мобільному застосунку "Мобільний Ощад" замовити спеціальний рахунок та віртуальну картку для кешбеку.

Оновіть додаток «Дія», знайдіть розділ «Сервіси», оберіть «Зимова єПідтримка» та подайте заявку на створення картки «Нацкешбек».

Також Politeka писала про те, що один з клієнтів повідомив, що з його картки "Ощадбанку" було здійснено переказ 5000 гривень без його дозволу.