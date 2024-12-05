Один з клієнтів повідомив, що з його картки "Ощадбанку" було здійснено переказ 5000 гривень без його дозволу.

Клієнти державного "Ощадбанку" повідомляють про випадки несанкціонованих зняттів значних сум з їхніх банківських карток.

Один із постраждалих розповів на порталі "Мінфін", що кошти були зняті з його рахунку без його відома, а звернення до банку не дало результатів.

Один з клієнтів повідомив, що з його картки "Ощадбанку" було здійснено переказ 5000 гривень без його дозволу. Чоловік заявив, що не проводив жодних операцій, що викликало у нього занепокоєння щодо безпеки його банківського рахунку.

"Сьогодні вранці мені надійшло повідомлення у додатку Ощадбанку, що 5 тис. з моєї картки було переведено. Жодних операцій я не робив, кошти не перераховував", — написав клієнт державного "Ощадбанку".

Клієнт "Ощадбанку" додав, що звернувся до банку, але не отримав належної допомоги.

"У відділенні банку та на гарячій лінії мені не допомогли, порадили тільки звернутися до поліції. Чому мені не приходили смс для підтвердження? Чому банк не допомагає у вирішенні ситуації?" — поділився чоловік. Офіційної відповіді від "Ощадбанку" він так і не отримав.

Інші користувачі припустили, що до рахунку могли отримати доступ шахраї, зокрема через підозрілі посилання в соціальних мережах чи повідомленнях.

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