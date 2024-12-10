Он уточнил механизм начисления кэшбека и рассказал, как идет процесс.

В "Ощадбанке" прокомментировали новость о возможном раскрытии банковской тайны через программу "Национальный кэшбек".

Представители банка заверили , что персональные данные клиентов, не относящиеся к программе, не будут передаваться государственным органам.

Заявление сделал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram. Он уточнил механизм начисления кэшбека и рассказал, как происходит процесс:

Ежедневно Министерство цифровой трансформации направляет список участвующих в программе торговых заведений.

Банки передают Министерству информацию о транзакциях, относящихся к указанным точкам продаж, не передавая данных о других операциях.

Минцифры сравнивает эти покупки с перечнем участвующих в программе товаров и рассчитывает сумму кэшбека.

Наумов подчеркнул, что слухи о нарушении конфиденциальности не соответствуют действительности.

Также он напомнил, как получить проблему "Нацкешбека" в Ощадбанке. Для этого нужно:

В мобильном приложении "Мобильный Ощад" заказать специальный счет и виртуальную карту для кэшбека.

Обновите приложение «Действие», найдите раздел «Сервисы», выберите «Зимняя поддержка» и подайте заявку на создание карты «Нацкешбек».

Также Politeka писала о том, что один из клиентов сообщил, что с его карты "Ощадбанка" был осуществлен перевод 5000 гривен без его разрешения.