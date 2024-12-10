Во время судебного разбирательства он отрицал факт применения физической силы, утверждая, что только удерживал человека за руку.

Во Львовской области суд рассматривал дело водителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки, применившего силу к военнообязанному.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Это произошло в сентябре 2024 года, когда водитель роты охраны одного из ТЦК превысил свои полномочия во время сопровождения мужчины. Когда военнообязанный отказался пройти военно-врачебную комиссию и начал кричать о помощи, держась за забор, работник ТЦК пытался силой забрать его в военкомат.

На водителя составлен протокол об административном правонарушении. Во время судебного разбирательства он отрицал факт применения физической силы, утверждая, что только удерживал человека за руку.

Суд, опираясь на видеозапись с камеры, признал водителя виновным в превышении полномочий и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также Politeka писала о том, что на Черкасщине мужчина не пришел в ТЦК, потому что испугался. Он получил повестку, был признан годным к военной службе, но не исполнил своих обязанностей. за свою жизнь» и потому не явился в ТЦК.

Мужчина полностью признал свою вину и отметил, что не помнит, где его задержали сотрудники ТЦК, когда вручали повестку.

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