В суді обвинувачений пояснив своє зникнення тим, що боявся за своє життя.

У Черкаській області чоловіка засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Маньківського районного суду Черкаської області.

Він отримав повістку, був визнаний придатним до військової служби, але не виконав своїх обов'язків. Під час судового процесу обвинувачений пояснив своє рішення тим, що "злякався за своє життя" і тому не з'явився до ТЦК.

Чоловіки повністю визнав свою провину та зазначив, що не пам'ятає, де саме його затримали співробітники ТЦК, коли вручали повістку.

За матеріалами справи, чоловіка повели на медогляд, який він проходив до вечора, але кілька лікарів не пройшлов. На наступний день він уже не з'явився. Згодом його затримали співробітники поліції, провели медогляд та вручили повістку. Проте в ТЦК він так і не з'явився. В суді обвинувачений пояснив своє зникнення тим, що боявся за своє життя. Зібрані докази підтвердили його провину. Суд, вивчивши всі матерали справи, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та засудив до трьох років позбавлення волі.

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