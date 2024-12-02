Чоловік звернувся до суду з позовом, оскільки вважав, що під час накладення адміністративного стягнення було порушено процедуру.

У Харкові суд скасував штраф, накладений на місцевого мешканця за порушення правил військового обліку.

Як пишуть в Новини LIVE, про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на платформі Опендатабот. Штраф було накладено після того, як чоловік відмовився від проходження військово-лікарської комісії, на яку його запросили представники Територіального центру комплектування.

Інцидент стався у жовтні, коли чоловіка зупинили представники ТЦК для перевірки документів. Він надав всі необхідні папери, серед яких паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та довідка про військовий облік. Також він повідомив, що має трьох неповнолітніх дітей і готує документи для отримання відстрочки від призову. Після перевірки документів чоловіка доставили до медзакладу для проходження ВЛК, але він відмовився від цієї процедури.

Через це йому вручили повістку, але замість того, щоб надати її в письмовому вигляді, його лише зареєстрували в електронній черзі для уточнення персональних даних. Коли чоловік прийшов наступного дня, йому вдруге запропонували пройти ВЛК, але він знову відмовився, після чого був складений протокол і накладено штраф.

У суді чоловік заявив, що під час складання протоколу були порушені законні процедури, зокрема, не було вказано, які саме дані він мав уточнити, і була допущена помилка в його прізвищі. Відповідно, він вимагав скасувати штраф. ТЦК вважав свої дії правомірними, вказуючи, що чоловік не скористався можливістю для уточнення своїх даних, порушивши правила військового обліку.

Однак суд, вивчивши справу, дійшов висновку, що дії ТЦК були незаконними. Як результат, позов чоловіка був задоволений. Суд скасував штраф, вказавши на порушення прав позивача, передбачених Конституцією України та чинним законодавством.

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