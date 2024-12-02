У ТЦК не розглянули документи, тому чоловік вирішив подати заяву в суд.

На Львівщині військовозобов’язаний виграв суд проти територіального центру комплектування через ігнорування його заяви на відстрочку від мобілізації.

Як пише Захід.нет з посиланням на вирок суду, чоловік, який здійснює догляд за бабусею з інвалідністю першої групи, подав документи для отримання відстрочки, проте ТЦК не розглянув їх, незважаючи на те, що вони були надіслані поштою.

У травні 2024 року чоловік звернувся до ТЦК з пакетом документів, в яких обґрунтував необхідність отримання відстрочки. Однак, попри отримання заяви, військовий комісаріат не відреагував на неї, що й стало причиною позову. Чоловік звернувся до суду, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та зобов’язати їх розглянути його документи.

Важливо, що у подібних випадках часто зустрічається практика, коли ТЦК вимагає особистої присутності військовозобов’язаного для подачі заяви, навіть якщо документи були надіслані поштою. Однак у даному випадку суддя Зоряна Лунь визнала бездіяльність працівників ТЦК протиправною, оскільки вони не вжили жодних заходів для розгляду надісланих документів. Суд зобов’язав ТЦК розглянути подану заяву, враховуючи висновки суду. Проте рішення ще можна оскаржити.

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