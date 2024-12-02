В ТЦК не были рассмотрены документы, поэтому мужчина решил подать заявление в суд.

Во Львовской области военнообязанный выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации.

Как пишет Запад.нет со ссылкой на приговор суда, мужчина, осуществляющий уход за бабушкой с инвалидностью первой группы, подал документы для получения отсрочки, однако ТЦК не рассмотрел их, несмотря на то, что они были отправлены по почте.

В мае 2024 года мужчина обратился в ТЦК с пакетом документов, обосновавших необходимость получения отсрочки. Однако, несмотря на получение заявления, военный комиссариат не отреагировал на него, что и послужило причиной иска. Мужчина обратился в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и обязать их рассмотреть его документы.

Важно, что в подобных случаях часто встречается практика, когда ТЦК требует личного присутствия военнообязанного для подачи заявления, даже если документы были отправлены по почте. Однако в данном случае судья Зоряна Лунь признала бездействие работников ТЦК противоправным, поскольку они не приняли никаких мер по рассмотрению присланных документов. Суд обязал ТЦК рассмотреть поданное заявление, учитывая выводы суда. Однако решение еще можно обжаловать.

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