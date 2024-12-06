В суде обвиняемый объяснил свое исчезновение тем, что опасался за свою жизнь.

В Черкасской области мужчину приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации .

Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

Он получил повестку, был признан годным к военной службе, но не исполнил свои обязанности. В ходе судебного процесса обвиняемый объяснил свое решение тем, что "испугался за свою жизнь" и потому не явился в ТЦК.

Мужчины полностью признали свою вину и отметили, что не помнят, где именно его задержали сотрудники ТЦК, когда вручали повестку.

По материалам дела мужчину повели на медосмотр, который он проходил до вечера, но несколько врачей не прошел. На следующий день он уже не явился. Затем его задержали сотрудники полиции, провели медосмотр и вручили повестку. Однако в ТЦК он так и не явился. В суде обвиняемый объяснил свое исчезновение тем, что опасался за свою жизнь. Собранные улики подтвердили его вину. Суд, изучив все материалы дела, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что во Львовской области военнообязанный выиграл суд против территориального центра комплектования из-за игнорирования его заявления на отсрочку от мобилизации.

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