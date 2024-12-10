Надбавка составляет до 1% от минимальной пенсионной выплаты по возрасту, базирующейся на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Украинские пенсионеры со сверхурочным страховым стажем имеют право на повышение пенсионных выплат и в соответствии с действующим законодательством дополнительную сумму начисляют за каждый год, превышающий норму страхового стажа .

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на доплату?

Согласно закону, право на надбавку имеют:

мужчины со страховым стажем более 35 лет;

женщины со стажем более 30 лет.

Эта надбавка оплачивается пенсионерами, получающими пенсию по возрасту.

Как рассчитывается прибавка?

Прибавка составляет до 1% от минимальной пенсионной выплаты по возрасту, базирующейся на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2024 году прожиточный минимум вырос с 2093 до 2361 гривны, что увеличило и размер надбавки – с 20,93 до 23,61 гривны за каждый год сверхурочного стажа. К примеру, за пять лет сверх нормы размер доплаты составляет 118 гривен.

Важно отметить, что пенсионная выплата не должна превышать прожиточный минимум для расчета надбавки по установленной формуле. Если пенсия ниже минимума, сумма доплаты также будет меньше.

Особенности для работающих пенсионеров

Пенсионерам, которые продолжают работать, надбавку за сверхурочный уровень начнут начислять после увольнения, если в это время вырастет прожиточный минимум.

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