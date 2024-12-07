Міністерство соціальної політики України оприлюднило проєкт пенсійної реформи, яка передбачає введення базової пенсії, що становитиме 30% від мінімальної зарплати, а також систему балів.

Згідно з проєктом, планується змінити закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" з урахуванням нових положень.

Базова пенсія та система балів

Пенсія за віком буде складатися з базової частини та страхової частини.

Розмір базової частини пенсії за віком становитиме 30% від мінімальної зарплати поточного року після відрахування податків та інших обов'язкових платежів.

Страхова частина пенсії обчислюватиметься на основі сум внесків, сплачених особою протягом її трудового життя.

Вартість одного пенсійного балу визначатиметься Кабінетом Міністрів на основі середньої зарплати та обчислюватиметься з урахуванням 4200 балів, які можна накопичити за 35 років стажу при постійних внесках.

Індексація пенсій

Законопроєкт передбачає новий підхід до індексації пенсій, орієнтуючись на зростання середньої зарплати. Оскільки темпи зростання зарплат зазвичай перевищують інфляцію, пенсії будуть коригуватися відповідно до змін у заробітках громадян.

Крім того, для працюючих пенсіонерів буде введена автоматична щорічна індексація пенсій, враховуючи додатковий трудовий стаж.

Спеціальні пенсії

Щоб забезпечити прозорість пенсійної системи, всі додаткові доплати, надбавки та підвищення, що не підпадають під принципи страхового забезпечення, будуть виведені в окремі соціальні доплати для пенсіонерів, і регулюватимуться новим законом. Доплати для окремих категорій громадян визначатимуться як відсоток від базової величини, що відповідатиме розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Базову величину затверджуватиме Верховна Рада кожного року з урахуванням економічної ситуації.

Пенсія для осіб з мінімальним стажем

Згідно з реформою, особи, які досягли 65-річного віку і не мають достатнього страхового стажу, але сплатили великі суми внесків, зможуть отримати пенсію за віком, навіть якщо не виконали мінімальні вимоги щодо страхового стажу. Для цього достатньо, щоб сума сплачених внесків була еквівалентна внескам за 30 років стажу при мінімальній зарплаті.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.