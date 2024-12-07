Министерство социальной политики Украины обнародовало проект пенсионной реформы, которая предусматривает введение базовой пенсии, что составит 30% минимальной зарплаты, а также систему баллов.

Согласно проекту, планируется изменить закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с учетом новых положений.

Базовая пенсия и система баллов

Пенсия по возрасту будет состоять из базовой и страховой части.

Размер базовой части пенсии по возрасту составит 30% от минимальной зарплаты в текущем году после отчисления налогов и других обязательных платежей.

Страховая часть пенсии будет исчисляться на основе сумм взносов, уплаченных лицом в течение его трудовой жизни.

Стоимость одного пенсионного балла будет определяться Кабинетом Министров на основе средней зарплаты и рассчитываться с учетом 4200 баллов, которые можно накопить за 35 лет стажа при постоянных взносах.

Индексация пенсий

Законопроект предусматривает новый подход к индексации пенсий, ориентируясь на рост средней заработной платы. Поскольку темпы роста зарплат обычно превышают инфляцию, пенсии будут корректироваться в соответствии с изменениями в заработках граждан.

Кроме того, для работающих пенсионеров будет введена автоматическая ежегодная индексация пенсий с учетом дополнительного трудового стажа.

Специальные пенсии

Чтобы обеспечить прозрачность пенсионной системы, все дополнительные доплаты, надбавки и повышения, не подпадающие под принципы страхового обеспечения, будут выведены в отдельные социальные доплаты для пенсионеров и будут регулироваться новым законом. Доплаты для отдельных категорий граждан будут определяться как процент от базовой величины, что будет соответствовать размеру прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Базовую величину будет утверждать Верховная Рада каждый год с учетом экономической ситуации.

Пенсия для лиц с минимальным стажем

Согласно реформе, лица, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие достаточного страхового стажа, но уплатившие большие суммы взносов, смогут получить пенсию по возрасту, даже если не выполнили минимальные требования по страховому стажу. эквивалентна вкладам за 30 лет стажа при минимальной зарплате.

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