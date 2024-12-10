11 декабря, узнайте, какой церковный праздник в этот день по новому и старому календарю.

11 декабря церковь чтит преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.

Преподобный Никон Сухой оставил все Христа ради и принял иночество в Киево-Печерском монастыре.

Никон выделялся силой духа и постоянством в молитве, это позволило ему совершить множество благочестивых поступков.

Праздник 11 декабря по старому церковному календарю - день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Что нельзя делать в церковный праздник 11 декабря:

Говорить грубые слова и думать о плохом

Нельзя давать что-либов долг, откажите тому, кто попросит соли

Чтобы не навлечь беду, женщинам 11 декабря запрещено шить, вышивать и заниматься тяжелым трудом.

Приметы 11 декабря:

Раньше говорили, сколько снега выпало в этот церковный праздник, столько весной вырастет трава.

Люди в этот церковный праздник молились святым о защите от нечистой силы, издавна верили, что она приходит на землю в виде метели.

Верили также, если зажечь лампадку - солнце появится на небе, и погода улучшится.

Если заметили, что 11 декабря птицы кричат под окном - скоро будет радостная весть.

Погода не радует снегом - лето будет без дождей

Раньше времени клонит в сон - значит скоро будут морозы.

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