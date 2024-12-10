11 декабря церковь чтит преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.
Преподобный Никон Сухой оставил все Христа ради и принял иночество в Киево-Печерском монастыре.
Никон выделялся силой духа и постоянством в молитве, это позволило ему совершить множество благочестивых поступков.
Праздник 11 декабря по старому церковному календарю - день памяти святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Что нельзя делать в церковный праздник 11 декабря:
Говорить грубые слова и думать о плохом
Нельзя давать что-либов долг, откажите тому, кто попросит соли
Чтобы не навлечь беду, женщинам 11 декабря запрещено шить, вышивать и заниматься тяжелым трудом.
Приметы 11 декабря:
Раньше говорили, сколько снега выпало в этот церковный праздник, столько весной вырастет трава.
Люди в этот церковный праздник молились святым о защите от нечистой силы, издавна верили, что она приходит на землю в виде метели.
Верили также, если зажечь лампадку - солнце появится на небе, и погода улучшится.
Если заметили, что 11 декабря птицы кричат под окном - скоро будет радостная весть.
Погода не радует снегом - лето будет без дождей
Раньше времени клонит в сон - значит скоро будут морозы.
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