11 грудня, дізнайтеся, яке церковне свято цього дня за новим та старим календарем.

11 грудня церква вшановує преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря.

Преподобний Никон Сухий залишив заради Христа і прийняв чернецтво в Києво-Печерському монастирі.

Никон виділявся силою духу і постійністю в молитві, це дозволило йому зробити безліч благочестивих вчинків.

Свято 11 грудня за старим церковним календарем – день пам'яті святого преподобномученика та сповідника Стефана Нового.

Що не можна робити на церковне свято 11 грудня:

Говорити грубі слова та думати про погане

Не можна давати що-небудь у борг, відмовте тому, хто попросить солі

Щоб не викликати лиха, жінкам 11 грудня заборонено шити, вишивати і займатися важкою працею.

Прикмети 11 грудня:

Раніше казали, скільки снігу випало на це церковне свято, стільки навесні виросте трава.

Люди на це церковне свято молилися святим про захист від нечистої сили, здавна вірили, що вона приходить на землю у вигляді хуртовини.

Вірили також, якщо запалити лампадку – сонце з'явиться на небі, і погода покращає.

Якщо помітили, що 11 грудня птахи кричать під вікном – незабаром буде радісна звістка.

Погода не радує снігом – літо буде без дощів.

Раніше часу хилить у сон - значить скоро будуть морози.

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