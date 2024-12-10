Эксперт прогнозирует дальнейший рост цены на овощи в последние месяцы из-за сокращения сезонного предложения и увеличения расходов на хранение.

В текущем году стоимость основных составляющих для приготовления украинского борща заметно повысилась.

Об этом сообщает РБК-Украина. Как изменились цены на борщовый набор

По классическому рецепту украинского борща основными овощами являются картофель, морковь, капуста, лук и свекла.

Больше всего подорожал картофель. Как сообщает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, оптовая цена картофеля достигает 22 грн за килограмм, что почти в два с половиной раза больше, чем в этот период прошлого года. В розничной торговле средняя цена для покупателей составляет уже 32,60 грн за килограмм, что в три раза больше прошлогоднего.

Согласно данным портала «Минфин» и Госстата, цены на основные овощи борщового набора выросли значительно:

Картофель подорожал с 11,9 грн в ноябре 2023 года до 32,6 грн за килограмм сегодня.

Белоголовая капуста подорожала с 11,9 грн. до 30 грн. за килограмм.

Морковь выросла в цене от 11,4 до 28,3 грн за килограмм.

Лук подорожал с 15,1 грн до 18,3 грн за килограмм.

Свекла поднялась в цене от 11,5 грн до 16,3 грн за килограмм.

Почему овощи дорожают в Украине

Гопка указывает на несколько основных причин удорожания овощей в этом году. Одной из главных неблагоприятная погода: сильная жара летом повлияла на урожайность, что привело к сокращению предложения и снижению качества продукции.

Кроме того, на цены повлияли следующие факторы:

Продовольственная инфляция, достигшая общих цен на продукты.

Нехватка рабочей силы, что затрудняет уборку и обработку урожая.

Увеличение стоимости ресурсов, таких как сырье, топливо и электроэнергия.

Рост расходов на хранение овощей, в частности, из-за высоких цен на электроэнергию, что делает хранение в холодильных установках менее экономически выгодным.

Удорожание капусты обусловлено не только высокими затратами на хранение, но и низким уровнем урожайности в текущем году. На оптовых рынках цена капусты составляет 24 грн за килограмм, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом.

Аналогичная ситуация и с морковью. Из-за ограничения предложения цена зависит от текущей рыночной ситуации. На оптовых рынках морковь стоит 27 грн за килограмм, что в три раза больше, чем в 2023 году.

Прогнозы по цене зимой

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка «Шувар», отмечает, что за год цены на «борщовый набор» выросли втрое. В будущем капуста и лук могут быть в дефиците из-за низкой урожайности, что, вероятно, заставит Украину увеличить импорт этих овощей для удовлетворения внутреннего рынка.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цены на овощи в последние месяцы из-за сокращения сезонного предложения и увеличения расходов на хранение. В зимний период цены могут повышаться на 2-3% ежемесячно.

Итак, в 2024 году приготовление борща стало существенно дороже по сравнению с предыдущими годами. Татьяна Попович считает, что тенденция роста цены, вероятно, сохранится по крайней мере до начала 2025 года.

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