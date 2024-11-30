Якщо ціни не підвищити, підприємства не зможуть оплачувати сировину, енергоносії, зарплати і навіть залишатися на ринку.

До кінця року ціни на хліб в Україні можуть зрости на 10-15% через здорожчання сировини, енергоносіїв і логістики.

Про це в коментарі ЗМІ розповів перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Мінімальна вартість хліба вже перевищує 35 гривень за кілограм, і це подорожчання торкнеться всіх видів хлібобулочних виробів. За його словами, ціна на борошно за останній рік подвоїлася, що значно вплинуло на собівартість хліба.

"Мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15%. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, – це фактично нижче собівартості, і підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти, і прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину, зарплату, енергоносії. Тобто, змушені будуть зупинитись", — пояснив Дученко.

Він також наголосив, що якщо ціни не підвищити, підприємства не зможуть оплачувати сировину, енергоносії, зарплати і навіть залишатися на ринку.

Цього літа та восени хліб вже подорожчав на 5-10%, особливо це стосується популярних сортів, таких як пшеничний хліб і батон. Попри очікування деяких виробників про підвищення цін на 30%, збільшення вартості відбувалося поступово, що дозволило споживачам адаптуватися. Основні складові, такі як борошно, енергоносії, зарплати і логістика, вплинули на підвищення вартості хліба.

До кінця року основне підвищення вартості торкнеться хліба масового споживання, найбільш популярного серед покупців. Елітні види хліба також можуть подорожчати, але менш значно. Ціна буде залежати від подальшого розвитку ринкових умов: доступності зерна, вартості енергоносіїв і транспорту.

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