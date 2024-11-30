Если цены не поднять, предприятия не смогут оплачивать сырье, энергоносители, зарплаты и даже оставаться на рынке.

До конца года цены на хлеб в Украине могут вырасти на 10-15% из-за удорожания сырья, энергоносителей и логистики.

Об этом в комментарии СМИ рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Минимальная стоимость хлеба уже превышает 35 гривен за килограмм, и это подорожание коснется всех видов хлебобулочных изделий. По его словам, цена на муку за последний год удвоилась.

"Речь идет о необходимости удорожания в пределах 10-15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже – это фактически ниже себестоимости, и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства, и придет к тому, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители. То есть вынуждены будут остановиться", — объяснил Дученко.

Он также подчеркнул, что если цены не поднимут, предприятия не смогут оплачивать сырье, энергоносители, зарплаты и даже оставаться на рынке.

Этим летом и осенью хлеб уже подорожал на 5-10%, особенно это касается популярных сортов, таких как пшеничный хлеб и батон. Несмотря на ожидания некоторых производителей о повышении цен на 30%, увеличение стоимости происходило постепенно, что позволило потребителям адаптироваться. Основные составляющие, такие как мука, энергоносители, зарплаты и логистика повлияли на повышение стоимости хлеба.

К концу года основное повышение стоимости коснется хлеба массового потребления, наиболее популярного среди покупателей. Элитные виды хлеба могут подорожать, но менее значительно. Цена будет зависеть от дальнейшего развития рыночных условий: доступности зерна, стоимости энергоносителей и транспорта.

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