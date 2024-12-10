Эта доля будет расти, поскольку система находится на переходном этапе.

В июле 2024 года правительство приняло постановление, обязывающее Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выдавать повестки через электронный реестр «Оберег».

Об этом в интервью DOU рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Она отметила, что примерно треть всех повесток оформлена в новом формате с QR-кодом. Эта доля будет расти, поскольку система находится на переходном этапе.

«Мы сейчас на переходном этапе, когда старые повестки с мокрой печатью и ручной подписью действительны на уровне с новыми повестками с QR-кодом и электронной подписью. Мы постепенно переходим к полному использованию нового формата», – объяснила она.

Кто формирует критерии для повесток через Оберег

В ноябре премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что 98% повесток, сформированных через систему "Оберег" за последние два месяца, направлены безработным или работающим неофициально.

Критерии для формирования повесток через Оберег выбирает Генеральный штаб ВСУ.

В реестре "Оберіг" есть поле, где фиксируются данные о вручении повестки и ее статусе, но просмотр этой информации через мобильное приложение "Резерв+" пока невозможен.

"Мы не разрабатываем такую ​​функцию на данный момент, но анализируем потребности пользователей и изучаем, будет ли это нужно", - уточнила Черногоренко.

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