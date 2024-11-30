У Полтавському обласному ТЦК та СП пояснили, чому громадяни негативно ставляться до ТЦК.

Ставлення українців до працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) залишаються в основному негативним.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він зауважив, що хоча громадяни неодноразово вимагали призначення на керівні посади в ТЦК офіцерів з бойовим досвідом, зараз, коли такі офіцери вже виконують свої обов'язки, ставлення до працівників ТЦК змінилося на ще більш негативне.

Почали звучати нові зауваження, що ці командири потрібніші на фронті. Далі говорили, що на вулицях роздають повістки здорові молоді хлопці, які могли б брати участь у бойових діях, а оповіщення могли б здійснювати військові, які вже отримали поранення. І це також стало реальністю. Але згодом з'явилося нове обурення: мовляв, це неповага до тих воїнів, які, пройшовши важкі бої з окупантами та отримавши травми, стали обмежено придатними до служби. Проте, коли вони роздають повістки, на них з усіх боків сиплеться негатив, який насправді спрямований на ТЦК.

За його словами, негативне ставлення громадян зумовлене тим, що багато хто не бажає визнавати реальність війни та ухиляється від виконання свого військового обов'язку. Істомін підкреслив, що найкращим способом подяки Збройним Силам України є особиста участь у захисті держави.

"Люди багато що кажуть, багато чим виправдовують своє небажання захищати Батьківщину. Але ж усі розуміють, що це лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК", — зазначив Істомін.

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