По данным суда, капитан полиции с июня по октябрь 2023 года передавал россии данные о Силах обороны Украины.

В Харькове приговорили бывшего правоохранителя к 15 годам заключения с конфискацией имущества за передачу данных об ВСУ российским агрессорам – приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Харькова.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова.

Согласно материалам дела, капитан полиции с июня по октябрь 2023 передавал информацию о Силах обороны Украины с целью помочь оккупантам осуществлять ракетные удары.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что передавал данные под давлением, поскольку его бывший коллега, выехавший в Москву, заставлял его шпионить. Мужчина рассказал, что ему угрожали убийством и угрозами в адрес его семьи, если он прекратит сотрудничество с россиянами.

Мать обвиняемого на суде подтвердила слова сына, отметив, что и ей тоже угрожали. Знакомая полицейского подчеркнула, что мужчина всегда являлся патриотом своей страны и, вероятно, действовал под влиянием страха за жизнь своих родных.

Суд, проанализировав материалы дела, признал подсудимого виновным по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества и лишили звания "капитан полиции".

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.