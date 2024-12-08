Таким образом, если ищете дешевые помидоры, следует обратить внимание на некоторые сети.

На прошлой неделе, 29 ноября, в Украине наблюдался рост цен на тепличные помидоры, что связано с сезонным сокращением их предложения на рынке, так что в настоящее время важно знать, где можно приобрести томаты по выгодной цене в популярных супермаркетах.

Согласно информации от Новости.LIVE, вот где можно найти наиболее доступные цены на помидоры в Украине.

Средние цены на помидоры в декабре 2024 года:

Помидоры красные - 126,70 грн/кг

Помидоры розовые - 110,50 грн/кг

Помидоры сливка - 161,95 грн/кг

Где дешевле покупать помидоры:

АТБ

Сеть известна низким ценам, однако не все виды помидоров есть:

Помидоры тепличные - 99,89 грн/кг

Помидоры розовые и сливка отсутствуют в ассортименте.

Сильпо

Здесь доступны все виды помидоров:

Помидор украинский - 99,90 грн/кг

Помидор розовый – 163,90 грн/кг

Помидор сливка - 144,00 грн/кг

VARUS

Попытайтесь сочетать хорошее качество и доступные цены:

Помидор красный - 99,90 грн/кг

Помидор розовый – 149,90 грн/кг

Помидор сливка – отсутствует

METRO

Для больших покупок это хорошее место, цены привлекательны:

Помидор красный - 99,85 грн/кг

Помидор розовый - 129,89 грн/кг

Помидор сливка (черри) – 59,90 грн за 250 г (239,60 грн/кг)

FOZZY

Здесь можно найти очень выгодные цены на помидоры:

Помидор красный - 82,90 грн/кг

Помидор розовый – 109,90 грн/кг

Помидор сливка - 132,90 грн/кг

Эко Маркет

Цены несколько выше, чем в других супермаркетах:

Помидор красный - 109,90 грн/кг

Помидор розовый - 159,90 грн/кг

Помидор сливка – 129,90 грн/кг (при наличии)

Novus

Сеть предлагает свежие и качественные помидоры:

Помидор красный - 104,00 грн/кг

Помидор розовый - 149,00 грн/кг

Помидор сливка - 139,00 грн/кг

Auchan

Выгодные цены на помидоры, хотя некоторые виды имеют ограниченное наличие:

Помидор красный (салатный) - 83,00 грн/кг

Помидор розовый - 110,50 грн/кг

Помидор сливка (черри) – 84,90 грн за 250 г (339,60 грн/кг)

Так где покупать помидоры:

Красные помидоры: больше всего покупайте у FOZZY (82,90 грн/кг) или Auchan (83,00 грн/кг).

Розовые помидоры: самые дешевые у FOZZY (109,90 грн/кг), другое место – METRO (129,89 грн/кг).

Помидоры сливка: лучшая цена у FOZZY (132,90 грн/кг), но в наличии не всегда, поэтому обратитесь в Эко Маркет (129,90 грн/кг).

Таким образом, если ищете дешевые помидоры, следует обратить внимание на сети FOZZY и Auchan для красных помидоров, а для розовых и сливок – также FOZZY.