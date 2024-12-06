Для борьбы с украинскими защитниками россияне используют крупнокалиберное оружие, управляемые авиабомбы, но больше всего — беспилотники.

Украинские защитники в Запорожском направлении поделились информацией о ситуации на фронте.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Ад для российских окупантов создают артиллеристы 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, используя американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Военные отмечают, что враг боится точных ударов этой техники, поэтому постоянно пытается ее уничтожить.

"Мы их просто убиваем, пришедший воевать здесь, здесь и погибнет оккупант, они должны это все понимать", - говорит командир самоходного артиллерийского взвода 118 ОМБР "Студент".

Чтобы эффективно использовать самоходную артиллерийскую установку Paladin, экипаж прошел специальное обучение в Германии. 34-летний командир пушки, известный под псевдонимом "Поляна", отмечает, что россияне сильно опасаются этой техники благодаря ее высокой точности и мощности.

Для борьбы с украинскими защитниками россияне используют крупнокалиберное оружие, управляемые авиабомбы, но больше всего — беспилотники. Против них армиец "Кевин", работающий в 118-й бригаде уже месяц, использует антидроновое ружье "Ракета". Ему 53 года.

Между тем, 23-летний защитник с позывным "Студент" после окончания военной кафедры и переквалификации на артиллериста добровольно присоединился к рядам ВСУ.

"Я не могу смотреть видео, читать новости, что ребята моего возраста погибают. Я не из тех людей, которые даст заднее, покинет государство и будет где-то сидеть за границей, если воюют, то должны воевать все", - говорит "Студент".

Несмотря на постоянные попытки россиян прорваться на Запорожском направлении, украинские воины готовы встретить их гостеприимно с мощными ударами от Paladin. Ведь их цель — защита родной земли и семей, которые ждут их дома.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.