Верховная Рада отсрочила повышение налогов для ФЛП и приняла важное решение о возмещении за уничтоженное жилье.

Верховная Рада Украины внесла коррективы в Налоговый кодекс - вместо запланированного на 1 октября 2024 повышения налогов для физических лиц-предпринимателей, изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, проект №9319 был поддержан 268 депутатами во время второго чтения.

"Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "заднее число", где с 1 октября налоги переносят на 1 января 2025 года для ФЛП", - написал он.

Помимо физических лиц-предпринимателей повышение налогов также касается юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы. Согласно новым изменениям, с 1 января 2024 года предусматривается:

Уплата 1% военного сбора для налогоплательщиков, избравших упрощенную систему, в частности для ФЛПов и юридических лиц третьей группы.

Для ФЛП на едином налоге I, II и IV групп будет установлен военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы, что составит 800 гривен в месяц.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект, определяющий приоритеты для предоставления компенсаций за уничтоженное жилье среди внутренне перемещенных лиц. Преимущество на получение компенсации будет:

▪️ лица пенсионного возраста;

▪️ родители, имеющие на иждивении ребенка до 6 лет, двух несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью;

▪️ одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет;

▪️ лица с инвалидностью III группы.

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